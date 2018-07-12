Трамп: Brexit есть Brexit

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе прокомментировал вопрос выхода Великобритании из ЕС (Brexit), сообщает Reuters.

«Brexit есть Brexit», — сказал Трамп.

Он добавил, что, если люди проголосовали за выход Британии из ЕС, нетрудно представить, что они собираются сделать.

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Ранее председатель Евросовета Дональд Туск допустил отказ от Brexit после ухода в отставку ряда британских министров. Из-за несогласия с планом Мэй о своем уходе из правительства заявили министр по делам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Также сообщалось, что Великобритания потратит около $10 млн на обеспечение безопасности к приезду Трампа.