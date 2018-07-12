Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма

Американский президент Дональд Трамп сказал, что не ждет многого от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции во время саммита НАТО, которую вел телеканал CBS.

При этом он допустил, что переговоры могут быть продуктивными. По словам Трампа, он намерен обсудить с Путиным Сирию, Украину и приписываемое российской стороне вмешательство в президентские выборы в США. Кроме того, он подчеркнул, что ему не нравится ситуация вокруг Крымского полуострова, которая сложилась во время президентства его предшественника Барака Обамы.

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«Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа», — отметил Трамп.

Ранее Трамп не стал исключать признания Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.