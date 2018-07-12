Назарбаев получил пожизненное право возглавлять Совбез Казахстана
Согласно новому закону, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил пожизненное право находиться во главе Совета безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный в официальной газете «Казахстанская правда».
Закон вступил в силу после публикации в официальном печатном органе. Ранее сообщалось, что казахстанский парламент одобрил пожизненное руководство Совбезом.
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«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы [лидеру нации, Назарбаеву] в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — говорится в тексте закона.
Также отмечается, что решения казахстанского Совбеза отныне обязательны к исполнению.