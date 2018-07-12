Народный депутат Украины посоветовал Порошенко поучиться у Трампа

Народный депутат Украины и член партии «За життя» Нестор Шуфрич призвал украинского лидера Петра Порошенко поучиться у президента США Дональда Трампа вести диалог с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsOne.

Политик заявил, что Порошенко будет полезно встретиться с Трампом в Брюсселе 12 июля, так как он увидит «ненавистные взгляды» европейских чиновников. Он напомнил, что Трамп раскритиковал власти Украины и назвал их самыми коррумпированными во время ужина с лидерами G7. Тогда Трамп заявил, что не понимает, почему Украина получает финансирование от европейских стран.

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«А Петру Порошенко я бы сегодня посоветовал все-таки научиться у Трампа. Несмотря на все возражения, он выстраивает свои прямые отношения с руководством России и я рекомендовал бы Порошенко не играть в пиар», — заключил Шуфрич.

Ранее экс-министр обороны Украины заявил, что Порошенко ждет суд.