В Кремле анонсировали контакты Путина с Макроном на полях ЧМ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с приездом французского президента Эммануэль Макрона в Россию на финал Чемпионата мира – 2018 запланированы контакты между ним и Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, финальная встреча французской сборной с соперниками пройдет 15 июля.

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«Контакты будут обязательно», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ-2018. Путин также позвонил королю Бельгии Филиппу, который присутствовал на игре. Российский президент отметил, что бельгийская сборная демонстрировала высокий уровень футбола на протяжении всего турнира.