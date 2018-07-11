Стала известна причина смерти внука Брежнева

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Председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик рассказал, что внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей умер из-за инфаркта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Андрей Брежнев умер в возрасте 57 лет.

«Он скончался вчера в Севастополе. Инфаркт», — заявил Кнырик.

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Ранее сообщалось, что в Крыму скончался Андрей Брежнев.

Внук генсека ЦК КПСС родился в 1961-м году в Москве. В конце 90-х годов Андрей Брежнев выдвигался в вице-мэры Москвы от ЛДПР. В 2004–2014-х годах входил в КПРФ, в 2014-м году был избран первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС).