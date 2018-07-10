Трамп пообещал подарить Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын получит в подарок диск с песней Элтона Джона Rocket Man («Человек-ракета»). Об этом пишет New York Post.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео передал Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона. Позднее выяснилось, что Помпео не брал с собой запись «Человека-ракеты».

По данным издания, Трамп все-таки собирается передать северокорейскому лидеру диск с песней. Он отметил, что аудиозапись находится у него, однако не стал уточнять, когда Ким Чен Ын получит подарок.