Скончался бывший министр иностранных дел Великобритании

В возрасте 99 лет скончался бывший глава МИД Британии Питер Карингтон. Об этом сообщает телеканал Sky News.

После Второй мировой войны во времена правительства Уинстона Черчилля Карингтон работал министром сельского хозяйства. В 60-х и 70-х он был во главе фракции консерваторов в британском парламенте, а с июня 1970 года по январь 1974 года занимал пост главы министерства обороны Великобритании.

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Главой британского МИДа он стал в мае 1979 года во время премьерства Маргарет Тэтчер. В апреле 1982 года он покинул свой пост, протестуя против начала войны с Аргентиной за Фолклендские острова.

Также Карингтон был шестым генеральным секретарем НАТО с 1984 по 1988 год и старейшим генсеком альянса в истории.

Офис британского премьер-министра Терезы Мэй назвал смерть политика «очень печальными новостями».