Викторию Скрипаль выдвинули кандидатом в депутаты ярославской облдумы

Ярославское отделение партии «Справедливая Россия» подало в избирком документы Виктории Скрипаль для участия в выборах депутатов Ярославской областной думы, сообщает РИА «Новости».

По информации областного избиркома, что в настоящее время Виктория Скрипаль имеет статус выдвинутого кандидата. Решение о ее регистрации в качестве официального кандидата в депутаты Ярославской областной думы будет принято после проверки необходимых документов.

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Виктория Скрипаль является двоюродной сестрой Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем была отравлена в британском городе Солсбери нервно-паралитическим газом «Новичок».

Сообщается, что выборы в Ярославской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выбирать в регионе будут депутатов облдумы и глав муниципалитетов.

Ранее стало известно, что Виктории Скрипаль во второй раз отказали в британской визе.