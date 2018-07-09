Сенатор Кеннеди пожаловался на Лаврова американским СМИ

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди, побывавший с визитом в России в составе делегации конгресса США, пожаловался на главу российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом он сказал в интервью CNN.

Кеннеди рассказал, что самой «трудной» частью визита была его встреча с Лавровым.

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«Мы перекинулись парой слов — он хулиган. Он произвел на меня впечатление парня, который начал свой путь в роли умника и пробился наверх. Это была довольная трудная встреча. Но, я думаю, нам удалось донести [свои] мысли», — сказал сенатор.

По его словам, он также предупредил российского министра, что США усилят санкции, если Москва вмешается в осенние выборы в конгресс.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Кеннеди предупредил о «драконовских мерах» против России.