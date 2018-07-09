СМИ: МИД Австралии призвал Россию к ответу после смерти британки от «Новичка»

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что есть ряд вопросов к России, требующих ответа после смерти матери троих детей Дон Стерджесс в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», передает издание The Australian.

Cтерджесс была госпитализирована 30 июня, ее знакомый Чарли Роули, который также получил отравление, по-прежнему находится в критическом состоянии.

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Глава МИД заявила, что Австралия была «глубоко опечалена» смертью британки. Кроме того, Бишоп считает, что Россия должна объяснить, как именно «Новичок» мог оказаться в Великобритании, и что случилось с запасами данного яда.

Глава внешнеполитического ведомства также сказала, что Австралия поддерживает контакты с Великобританией по этому вопросу и заверила в намерении их продолжать. Не приводя доказательств, Бишоп добавила, что яд нервно-паралитического свойства «Новичок» российского производства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле «очень сожалеют» о смерти Дон Стерджесс и по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании.

Ранее Минобороны Великобритании обвинило Россию в гибели гражданки страны от «Новичка».