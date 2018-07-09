Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщил в своем твиттере журналист «Би-би-си» со ссылкой на офис премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Даунинг стрит: Сегодня днем премьер-министр приняла заявление Бориса Джонсона об уходе с должности министра иностранных дел. О его замене станет известно в ближайшее время», — процитировал он заявление офиса Мэй.

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Отмечается, что премьер также поблагодарила Джонсона за работу.

Ранее СМИ писали, что Мэй уволит Джонсона при попытке подорвать сделку по Brexit. Также сообщалось, что министр Великобритании по Brexit подал в отставку.