Турция сменила форму правления

В Турции с вступлением Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента официально сменилась форма государственного правления. Об этом сообщает Anadolu.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецкий граждан поддержали инициативу.

Церемония инаугурации Эрдогана, победившего на президентских выборах, состоялась в понедельник, 9 июля. Она официально закрепила переход к президентской форме правления. Вместе с тем упразднена должность премьер-министра.