Мировые дипломаты призвали посвятить предстоящий диалог Путина и Трампа сотрудничеству

Президент Российского совета по международным делам (РСМД), экс-секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, а также экс-сенатор США от Демократической партии и сопредседатель фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» Сэм Нанн в преддверии саммита лидеров России и США в Хельсинки опубликовали открытое письмо, в котором призвали посвятить предстоящий диалог Владимира Путина и Дональда Трампа сотрудничеству в областях, затрагивающих общие жизненно важные интересы.

Копию письма «Газете.Ru» предоставили в РСМД.

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«Мы вступили в новую эпоху нестабильности. ... Концепция «эксалации для деэскалации» (escalate-to-deescalate) вводит в замешательство, новое ядерное оружие малой мощности может размыть границы на поле боя, развитие систем быстрого глобального удара оказывает прямое влияние на сдерживание, в киберпространстве отсутствуют правила поведения, а судьбоносная ошибка, возникшая волей случая, в результате просчета или халатности может привести к ядерной катастрофе», — отмечается в письме.

Авторы призывают лидеров начать обсуждение мер по увеличению времени принятия решений в случае ложного срабатывания системы предупреждения о ядерном ударе, а также начать переговоры по снижению рисков в киберпространстве.

В письме отмечается, что в целях сокращения военных рисков необходима совместная работа для перезапуска двустороннего диалога по управлению кризисными ситуациям, в том числе, между командующими ядерными силами, а также многостороннего диалога между странами Евроатлантического региона.

Автору указывают на необходимость сохранения и расширения существующих договоров и соглашений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор СНВ-III, а также продолжения консультаций по оформлению практических договоренностей о полном и безотлагательном выполнении обязательств, предусмотренных в Совместном заявлении участников саммита в Сингапуре.