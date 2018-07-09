Испанский премьер-министр впервые встретился с лидером Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые встретился с лидером Каталонии Кимом Торрой, выступающим за независимость региона. Об этом сообщает Reuters.

По имеющейся информации, встреча проходит в официальной резиденции испанского премьер-министра, во дворце Монклоа. Лидеры улыбнулись и пожали друг другу руки, прежде чем войти внутрь.

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Также стало известно, что Торра подарил Санчесу книгу с историческими картами Каталонии и бутылку ратафии, традиционного каталонского ликера.

Отмечается, что встреча лидеров Испании и Каталонии означает потепление в отношениях между Мадридом и Барселоной. Источники в партиях заметили, что оба министра сочтут за успех, если в ходе переговоров смогут назначить дату следующей встречи.

Ранее сообщалось, что в Каталонии вступило в полномочия новое правительство, положив конец прямому управлению региона из Мадрида.