Азербайджан и Армения обсудят карабахский конфликт в Брюсселе

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении 11 июля обсудят в Брюсселе способы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанский МИД.

«Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян... встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе», — сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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Он отметил, что представители стран будут обсуждать переговорный процесс по урегулированию ситуации в Карабахе.

Также, по его словам, во встрече примут участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, а посредниками выступят сопредседатели Минской группы ОБСЕ: Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению к урегулированию карабахского конфликта.