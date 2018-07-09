Министр Великобритании по Brexit подал в отставку

Министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает Sky News.

По данным телеканала, причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit. С планом также выражал несогласие глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Ранее СМИ сообщили, что британский бизнесмен Аарон Бэнкс, считающийся одним из главных спонсоров Brexit, не менее 11 раз встречался с послом России в Великобритании. В МИД России назвали эти сообщения «бредом».