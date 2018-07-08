Бразильские судьи поспорили о судьбе экс-президента Лулы да Силвы

Бразильский судья суда апелляционной инстанции Рожерио Фаврето постановил освободить бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву из-под стражи, однако другой судья отменил это решение. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 8 июля, Фаврето, который занимал пост министра юстиции при самом Луле да Силве, постановил, что бывший президент должен быть отпущен из тюрьмы. После этого федеральный судья Серхио Моро, который отправил Лулу да Силву под стражу, блокировал решение.

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Тогда вопрос попал на рассмотрение другому судье апелляционного суда — Жоау Жебрану Нету. Он поддержал позицию Моро и отменил постановлении об освобождении экс-главы государства.

Бывший президент Бразилии Лула да Силва приговорен к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Отбывать наказание он начал в апреле 2018 года.