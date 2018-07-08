Эксперт оценил перспективы безвизового режима между Россией и Японией

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов объяснил, что отмена виз не приведет к резкому росту турпотока между двумя странами, передает НСН.

«Это давнишняя практика, с 1990-х годов. Что касается безвизового режима между двумя странами, то тут уже были сделаны определенные шаги. Был упрощен визовый режим для бизнесменов, журналистов, ученых. Наверное, в этом плане будет продвигаться работа и дальше.

Реклама

В частности, власти Сахалина предлагали сделать безвизовый режим между областью, в которую входят и Курилы, и Японией. Но Токио на это не пошел, и в обозримом будущем вряд ли пойдет», — отметил он.

Россия предложила Японии проработать соглашение о краткосрочных безвизовых поездках. В частности, Москва готова отменить визы для японских туристов, которые захотят приехать группой. Об этом заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов. Он напомнил, что подобное соглашение у Москвы действует с Пекином.