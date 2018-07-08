Пострадавшая от «ненадлежащего» поведения Трюдо журналистка рассказала о его извинениях

В Канаде бывшая журналистка Роуз Найт рассказала о том, как нынешний премьер страны Джастин Трюдо извинился после того, как трогал ее «ненадлежащим образом». Об этом сообщает CBC.

По ее словам, инцидент произошел 20 лет назад на фестивале в канадском Крестоне. В то время Трюдо еще не принимал активного участия в политической жизни страны.

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«Инцидент... произошел. Как сообщалось, господин Трюдо извинился на следующий день. В то время я не стала раскручивать данный инцидент и не буду делать этого сейчас», — сказала Найт.

Она добавила, что не имела контактов с Трюдо ни до, ни после того, как он стал премьер-министром Канады.

Ранее сообщалось, что Трюдо ответил на обвинения в харассменте в отношении женщины-репортера.