Волкер пояснил позицию США по поводу признания Крыма российским

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона не намерена признать Крымский полуостров российской территорией. Об этом он сказал в интервью телеканалу OstWest.

По словам Волкера, американские СМИ поспешили с заявлениями о возможности признания Крыма российским.

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«Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма», — сказал Волкер.

Он добавил, что в таком ключе и следует понимать позицию американской стороны.

Ранее американский президент Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что принадлежность полуострова России однозначна.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.