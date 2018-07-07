WP: Путин может «воспользоваться» неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки

Помощники президента США Дональда Трампа считают, что российских лидер Владимир Путин якобы может воспользоваться неопытностью американского лидера в ходе переговоров в Хельсинки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, соратники Трампа и союзники США обеспокоенные тем, что на встрече с Путиным он может пойти на уступки.

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Как отмечается, помощники президента США уверены, что Трамп может пойдет на уступки, чтобы установить хорошие отношения с Путиным.

По словам источников, Трамп избегает критических высказываний в адрес Путина, несмотря на санкции против России.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены тем, что в ходе встречи Путин и Трампа могут достичь договоренностей, которые были не согласованы с альянсом.