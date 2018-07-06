Трамп: Обама едва не развязал войну с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама едва не вступил в войну с Северной Кореей, передает РИА «Новости».

Об этом Трамп рассказал в ходе выступления в Монтане.

«Когда я пришел, Северная Корея проводила масштабные испытания, масштабные ракетные запуски. И спросите у Обамы, который был очень близок к в войне, он мог бы потерять более 50 миллионов человек», — заявил Трамп.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что США формирует сильнейший ядерный арсенал, чтобы никто не захотел шутить с Вашингтоном.

Также Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей.