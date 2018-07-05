Трамп принял отставку главы агентства по окружающей среде после скандала в ресторане

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что принял отставку главы федерального агентства по окружающей среде Скотта Прюитта.

«Я принял отставку Скотта Прюитта, как главы федерального агентства по окружающей среде. В агентстве Скотт занимался выдающейся работой, и я всегда буду ему благодарен за это», — написал Трамп.

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По его словам, место Прюитта займет его помощник Эндрю Уиллер.

Ранее сообщалось, что учительница Кристин Минк, держа на руках двухлетнего сына и блокнот, обратилась к Прюитту, когда он ужинал в ресторане, и призвала его уйти в отставку. Прюитт и его охрана «бежали из ресторана», не ответив на ее претензии.