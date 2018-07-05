Глава МВД Британии допустил введение новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Глава британского МВД Саджид Джавид допустил принятие новых мер в отношении российской стороны из-за инцидента с отравлением британцев в Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.
По словам Джавида, в настоящее время британская сторона сосредоточилась на полицейском расследовании и общественной безопасности.
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«Но по мере появления новой информации, мы решим, какие действия предпринять», — подчеркнул Джавид.
Ранее глава МВД Британии обвинил Россию в подрыве нацбезопасности.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания британского МВД по новому отравлению «Новичком».