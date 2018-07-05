В МИД России отреагировали на информацию о планах США по вторжению в Венесуэлу

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что Москва категорически не приемлет силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле, сообщает РИА «Новости».

Щетинин рассказал, что в ведомстве обратили внимание на поступающую информацию о варианте силового решения, которое США рассматривают в отношении Венесуэлы, и считают его недопустимым.

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«Мы считаем это категорически неприемлемым, прежде всего, потому что мы, по убеждению, выступаем против политики санкций, ограничений и рестрикций в отношении суверенного государства», — заявил Щетинин.

Он подчеркнул, что силовое вмешательство не решит проблемы, а только усугубит кризис в стране. По его мнению, задача международного сообщества сейчас — помочь тем венесуэльцам, которые готовы сесть за стол переговоров для выработки программы социально-экономического развития страны.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить вторжение США после появления информации о том, что его американский коллега Дональд Трамп рассматривал возможность силового вторжения в страну.