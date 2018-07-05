Парламент Македонии повторно утвердил договор с Грецией о переименовании страны

Парламент бывшей югославской республики Македонии большинством голосов повторно утвердил договор с Грецией об изменении официального названия государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, за принятие документа проголосовали 69 депутатов македонского парламента из 70 присутствующих, при общем числе депутатов 120.

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«За» проголосовали 69 из 70 присутствующих, документ принят, на этом заседание завершено», — заявил спикер законодательного собрания Талат Джафери.

Соглашение о новом конституционном названии государства — Республика Северная Македония — было подписано 17 июня министрами иностранных дел Греции Никосом Котзиасом и бывшей югославской республики Македония Николой Димитровым.

Отмечается, что принятие данного законопроекта позволяет бывшей югославской республике претендовать на членство в НАТО и Европейском союзе. Подписавшие стороны назвали документ историческим.

Ратифицированный депутатами договор был направлен президенту страны Гёрге Иванову.

Ранее сообщалось, что президент Македонии отказался подписать предыдущее соглашение с Грецией об изменении названия страны.