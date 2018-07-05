Посол Палестины опроверг информацию о госпитализации Аббаса

Посол Палестины на территории России Абдельхафиз Нофаль заявил, что информация о госпитализации палестинского президента Махмуда Аббаса не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Нофаля, президент в настоящее время находится в офисе, а не в больнице.

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«Я только что разговаривал с ним. Изменений в его расписании и планах посетить Россию нет», — сказал Нофаль.

Ранее сообщалось, что палестинский президент Махмуд Аббас был госпитализирован с целью проведения медицинского обследования. Сообщалось, что

президента доставили в больницу в городе Рамалла для проведения медицинских обследований. Из-за своего нестабильного состояния Аббас якобы не приедет на финальный матч Чемпионата мира по футболу в России.