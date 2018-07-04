В ЕП раскритиковали запрет на обучение на русском языке в Латвии

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях страны на русском языке является безумием. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, президент Латвии Раймондс Вейонис «находится в подчинении у радикальных националистов» и поддерживает «их безумные антирусские законы».

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Он также подчеркнул, что Вейонис отказался от независимой роли в политике страны.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил поправки, которые должны быть внесены в закон о высших учебных заведениях и предусматривают запрет обучения на русском языке в частых колледжах и вузах.

Как отмечается, президент проигнорировал просьбу оппозиционной фракции «Согласие», руководителей ряда вузов и негосударственных организаций не утверждать эти изменения.