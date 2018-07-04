В МИД России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал об ожиданиях российской стороны от встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борисенко, российская сторона надеется, что встреча глав государств придаст позитивную динамику российско-американским отношениям.

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«Чисто теоретически, если госсекретарь Помпео тоже будет быть в Хельсинки, то она (встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. — Газета.Ru) может состояться и там», — сказал Борисенко.

Он добавил, что Путин и Трамп обсудят разные вопросы, в числе которых будут ключевые международные проблемы и двусторонние отношения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил обсуждения Трампом и Путиным ситуации на рынке нефти.