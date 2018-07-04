Польский премьер призвал к усилению демократичности ЕС

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить демократичность Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Моравецкого, в настоящее время многие европейцы относятся к процессу европейской интеграции критично. Он подчеркнул, что это является «реальным сигналом» для исправления ошибок.

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«Чтобы европейский проект шел вперед, нужно усилить его демократичность», — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что евроскептицизм возникает, когда жители ЕС видят, что теряют свое влияние.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом сообщила о расколе в ЕС.