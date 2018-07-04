Лавров и Помпео решили не встречаться перед саммитом Путина и Трампа

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его американский коллега Майка Помпео не намерены встречаться перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт во время регулярного брифинга 3 июля.

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«В планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас», — сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео обсудили Сирию и Корейский полуостров. Кроме того,

главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности.