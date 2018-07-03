Помпео 13 июля посетит Мексику

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Мексику в пятницу, 13 июля, говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства.

«Он встретится с президентом Энрике Пеньей Ньето, главой МИД Луисом Видегараем и победителем выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», — говорится в сообщении.

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Стороны намерены обсудить вопросы в области миграции, торговли и двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео 5 июля вылетает в КНДР, где встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Марком Помпео подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.