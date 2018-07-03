Мэром столицы Туниса впервые в истории стала женщина

Впервые в истории Туниса городской совет столицы выбрал на должность мэра женщину — Суад Абдеррахим от исламской партии «Ан-Нахда», сообщает Middle East Eye.

По имеющимся данным, 26 членов городского совета отдали голоса за Суад Абдеррахим, в то время как ее противник Камель Идир получил 22 голоса.

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53-летняя Абдеррахим одержала победу на муниципальных выборах еще в мае, набрав 33,8% голосов избирателей, однако ей было необходимо получить также голоса членов городского совета.

«Я считаю это поводом для гордости для тунисской женщины», — заявила Абдеррахим.

«Ан-Нахда» — партия, которую представляет первая женщина-мэр, — позиционирует себя как «мусульманских демократов». Отмечается, что саму Суад Абдеррахим считают «символом открытости партии и принятия современных ценностей».

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