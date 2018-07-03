СМИ сообщили о спецотряде «Медведь» для охраны Путина и Трампа в Хельсинки

Для обеспечения безопасности во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет в столице Финляндии Хельсинки 16 июля, будет задействован среди прочего специальный отряд Karhu («Медведь»), в который входит собачья полиция. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В отряд «Медведь» помимо специально обученных собак входит саперная группа и снайперы. Газета также отмечает, что для обеспечения безопасности саммита двух лидеров привлекается большое количество волонтеров, которые будут помогать полиции Хельсинки.

Ранее Кремль допустил встречу Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки. Кроме того, Белый дом направил в Хельсинки медиков для инспекции.