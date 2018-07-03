Сенатора США порадовал аншлаг в Госдуме
Глава делегации конгрессменов США сенатор-республиканец Ричард Шелби поразился тому, что в зале пленарных заседаний Госдумы наблюдался аншлаг, передает РИА «Новости».
Во вторник, 3 июня, делегация конгрессменов США встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. Позднее конгрессмены прибыли в Госдуму на встречу со спикером Вячеславом Володиным.
Володин проводил делегацию в зал пленарных заседаний, чтобы показать, как работают российские депутаты.
«Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную Думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все [депутаты] были на местах и все принимали участие», — сказал Шелби.
При этом сенатор отметил, что вопрос присутствия всех парламентариев на рабочих местах является актуальным для конгресса США.