Сенатора США порадовал аншлаг в Госдуме

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Глава делегации конгрессменов США сенатор-республиканец Ричард Шелби поразился тому, что в зале пленарных заседаний Госдумы наблюдался аншлаг, передает РИА «Новости».

Во вторник, 3 июня, делегация конгрессменов США встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. Позднее конгрессмены прибыли в Госдуму на встречу со спикером Вячеславом Володиным.

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Володин проводил делегацию в зал пленарных заседаний, чтобы показать, как работают российские депутаты.

«Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную Думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все [депутаты] были на местах и все принимали участие», — сказал Шелби.

При этом сенатор отметил, что вопрос присутствия всех парламентариев на рабочих местах является актуальным для конгресса США.