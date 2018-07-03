BuzzFeed: комитет по разведке в США еженедельно контактирует с автором «русского досье»

Комитет по разведке Сената США проводит «регулярные контакты» с автором «русского досье» на президента США Дональда Трампа Кристофером Стилом. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Отмечается, что группа, расследующая «российское дело», находилась в «еженедельном» контакте с адвокатами бывшего британского шпиона Кристофера Стила, который является автором досье, где говорилось о предполагаемых связях между президентом США Дональдом Трампом и Кремлем. Сенатор-республиканец и председатель комитета по разведке Ричард Берр рассказал изданию, что они до сих пор находятся в еженедельном контакте с Кристофером Стилом, который предоставляет информацию комитету в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

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Между тем, заместитель председателя комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что он не уверен в том, что были еженедельные контакты с адвокатами Стила, однако подтвердил факт общения. Кроме того, Уорнер отметил, что общение с экс-агентом MI6 Кристофером Стилом было приоритетом комитета, который начал свое расследование в 2017 году.

Ранее Спецкомитет конгресса США назвал сроки окончания расследования по «российскому делу».