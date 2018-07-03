Глава партии «Основа» назвал причину кризиса на Украине

Лидер украинской партии «Основа» Андрей Николаенко заявил в эфире телеканала NewsOne, что власти Украины могли бы избежать вооруженного конфликта в Донбассе, а также не иметь «проблем с Крымом», если бы сохраняли нейтралитет.

«94% украинцев проголосовали за ту декларацию [независимости Украины 1990 года], подтвердив нейтральный статус нашего государства», — сказал Николаенко.

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По его словам, если бы предыдущие главы страны «не дергали» Украину между Москвой и Вашингтоном, а придерживались декларации, то сегодня они бы не столкнулись с вооруженным конфликтом в Донбассе и «проблемами с Крымом».

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что кризисы на Украине и в Сирии будет невозможно разрешить без участия России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.