В Белом доме не стали отвечать на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом Крыма

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться тема признания США присоединения Крыма к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не исключает возможности признания Крыма российским, и пресс-секретаря спросили, будет ли это обсуждаться на его предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

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«Я не буду говорить ничего о переговорах сейчас», — сказала в ответ Сандерс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что эта тема не будет стоять на повестке дня, так как Крым является неотъемлемой частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.