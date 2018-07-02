Путин назначил нового посла России в Молдавии

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового российского посла в Молдавии. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Фарит Мухаметшин, который занимал этот пост до этого, был освобожден от должности другим указом. Вместо него со 2 июля послом России в Молдавии станет Олег Васнецов.

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«Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдова», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что американский посол в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа.