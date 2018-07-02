В Британии расследуют связи «спонсора Brexit» с Россией

Сотрудники национального криминального агентства Великобритании приступили к расследованию возможных связей бизнесмена Аарона Бэнкса с Россией, пишет The Times.

Сообщается, что расследование было открыто после того, как в агентстве получили электронные письма, содержавшие информацию о ранее неизвестных встречах Бэнкса с послом России в Лондоне.

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По данным издания, Бэнксу в письмах предлагалось три сделки перед проведением референдума по выходу Великобритании из ЕС. Отмечается, что новые данные о связях Бэнкса с Россией могут взывать более пристальное внимание к действиям, которые якобы могла предпринимать Россия с целью оказать влияние на результаты референдума.

Ранее The Guardian писала, что правительство Британии скомпрометировано скандалом о «вмешательстве» в Brexit.