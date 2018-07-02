Японский император пожаловался на недомогание

Император Японии Акихито отменил публичные мероприятия и будет находиться под наблюдением врачей из-за недомогания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление делами императорского дворца.

84-летний Акихито пожаловался на головокружение и тошноту. Эти симптомы стали следствием церебральной анемии — недостатка кровоснабжения мозга. В связи с эти врачи рекомендовали императору соблюдать постельный режим и находиться под наблюдением.

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Император Акихито готовится сложить с себя полномочия монарха. Церемония пройдет 30 апреля 2019 года. Новым императором станет его старший сын Нарухито.

Ранее сообщалось, что женщины не примут участие в коронации нового императора Японии.