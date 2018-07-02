Мексиканского политика убили в день президентских выборов в стране

Мексиканский политик, член Партии труда Флора Ресендис Гонсалес была убита в день президентских и парламентских выборов в Мексике. Об этом сообщает Animal Politico.

Как сообщается, неизвестные застрелили Гонсалес возле ее дома. Женщина была госпитализирована, однако позднее скончалась в больнице.

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Однопартиец Гонсалес Рехинальдо Сандоваль связал убийство с ее политической деятельностью. По его словам, нападавшие хотели вселить страх в избирателей и парализовать единый день голосования.

Прокуратура начала расследование по факту убийства.

Ранее сообщалось, что в Мексике началось голосование, в ходе которого граждане выберут нового президента, сенаторов, депутатов, мэров городов, а также муниципальных депутатов.