В США проходят массовые акции протеста против политики Трампа
В США проходят несколько сотен акций протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, манифестации, в частности, проходят в Бостоне, Вашингтоне, Денвере, Нью-Йорке и Далласе.
Как отмечается, участники акций требуют воссоединения детей нелегальных мигрантов, которые были задержаны на границе США, с их родителями.
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Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полиция задержала 575 человек за незаконную акцию против иммиграционной политики Трамп.
Как отмечалось, участники акции были задержаны специальным подразделением полиции Капитолия.