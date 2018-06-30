В США проходят массовые акции протеста против политики Трампа

В США проходят несколько сотен акций протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, манифестации, в частности, проходят в Бостоне, Вашингтоне, Денвере, Нью-Йорке и Далласе.

Как отмечается, участники акций требуют воссоединения детей нелегальных мигрантов, которые были задержаны на границе США, с их родителями.

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Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полиция задержала 575 человек за незаконную акцию против иммиграционной политики Трамп.

Как отмечалось, участники акции были задержаны специальным подразделением полиции Капитолия.