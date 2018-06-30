Постпред России прокомментировал решение ЕС по мигрантам

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что решение лидеров стран-членов Евросоюза по миграционной проблеме является «рыхлым». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дискуссия по миграции затянулась на девять часов. В итоге довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст все-таки удалось согласовать», — сказал Чижов.

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По его словам, во многих странах ЕС проблема миграции является одной из самых болезненных во внутриполитическом плане.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение лидеров стран-членов Евросоюза по проблемам миграции предусматривает создание контролируемых центров по приему беженцев.

Он также отметил, что соглашение принятое лидерами Евросоюза носит комплексный характер.