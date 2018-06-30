Лавров назвал детскими попытки объяснить победу Трампа вмешательством России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки объяснить победу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года вмешательством России смешны, передает РИА «Новости».

«Когда Рекс Тиллерсон был государственным секретарем, он однажды публично заявил, что имеет «неопровержимые доказательства». Затем, во время нашего контакта, я сказал: «Рекс, вы можете предоставить нам эти неопровержимые доказательства? Потому что мы хотим понять, что происходит. Может быть, это то, что мы можем объяснить». Он сказал: «Мы не можем дать его вам, мы не можем скомпрометировать наши источники, и, кроме того, ваши спецслужбы, ваши люди безопасности знают все — спросите их». Это способ улаживать серьезные вопросы? Это то, что используется для разрушения российско-американских отношений», — сказал Лавров.

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Он добавил, что такая позиция является детской.

«Думаю, это очень по-детски. Я думаю, что пытаться доказать, что мы решили будущее величайшей страны на Земле с помощью какого-то интернет-агентства смешно. Я понимаю, что демократы в США действительно очень нервничают», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поднимет на встрече с российским президентом Владимиром Путиным тему «российского вмешательства» в выборы.