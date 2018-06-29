В Госдуме оценили заявления украинских националистов о старых границах

Депутат Госдумы Руслан Бальбек раскритиковал заявление лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока о старых границах Украины. Об этом сообщает RT.

Тягнибок заявил, что в 1921 году в состав Украины входили земли, принадлежащие России и Польше.

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«С такими аппетитами и целой планеты будет мало. По их мнению, слово «Украина» должно простираться за пределы нашей Солнечной системы. И хотя это все смешно, но тем не менее таким образом воспитывается новое поколение, уверенное в том, что весь мир должен называться «Ukraine», — ответил Руслан Бальбек.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как «вернуть» Донбасс.