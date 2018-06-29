Клинтон о разделении семей мигрантов в США: хуже самых худших опасений

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью британской газете The Guardian высказалась против политики «нулевой терпимости» президента США Дональда Трампа. По словам Клинтон, разделение детей с семьями мигрантов — это «поистине невообразимо жестоко».

Клинтон также считает, что Трамп, возможно, не должен ехать с официальным визитом в Великобританию в следующем месяце «до воссоединения детей». Помимо этого, она рассказала, что президентство Дональда Трампа «оказалось хуже», чем допускали ее самые мрачные страхи.

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Клинтон считает, что Трамп отступил от своей жесткой миграционной политики, которая за последние недели разделила 2,3 тыс. семей, потому что «даже для него со стороны это выглядело ужасно».

Она также выразила обеспокоенность тем, что некоторые семьи могут никогда не воссоединиться.

Более того, Клинтон рассказала, что во время кампании предупреждала, что «нативистический подход» Трампа к Соединенным Штатам может привести к разделению семей мигрантов.

«Я надеялась, что не увижу худшего из моих страхов. Но [ситуация] оказалась хуже. Я должна сказать вам, даже я не верила, что это случится», — заключила Хиллари Клинтон.

Ранее Клинтон раскритиковала Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном.