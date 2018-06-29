СМИ об отношениях Трампа и Путина: лучшие «френеми» навсегда

Газета The New York Times назвала отношения президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина «френеми» (от анг. friend — друг, и enemy — враг). Издание отмечает, что когда Трамп и Путин увидятся в Финляндии 16 июля, это будет встреча «родственных душ» — и это проблема.

NYT пишет, что можно предположить, что Трамп будет обсуждать с Путиным главные вопросы, вызывающие озабоченность у США и его союзников. Однако в этом есть сомнения, например, во время G7 Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку», напоминает газета, и к тому же, сказал, что считает Крым российским.

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Тем не менее, лидеры могут достичь прогресса во время этой встречи, если успешно обсудят Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Ранее представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным сократит напряженность в отношениях двух стран.