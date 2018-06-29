В Вашингтоне почти 600 человек задержали за протест против политики Трампа

В Вашингтоне полиция задержала 575 человек за незаконную акцию против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

По данным издания, участники акции были задержаны специальным подразделением полиции Капитолия, которое отвечает за безопасность конгресса США.

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Как отмечается, задержанные обвиняются в проведении незаконного митинга.

Ранее сообщалось, что против администрации президента США Дональда Трампа подали иски 17 штатов, а также округ Колумбия, из-за проводимой политики разделения нелегальных мигрантов с их детьми.

Как отмечалось, в иске критикуется политика администрации Трампа по отказу в доступе к подавшим заявку на предоставление убежища.